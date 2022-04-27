Kalpazanlara çifte operasyon: 2 euroluk madeni para bile basmışlar

İstanbul’da kalpazanlara yönelik çalışma yapan polis ekiplerince düzenlenen 2 ayrı operasyonda, yaklaşık 15 milyon lira değerinde sahte döviz ele geçirildi. Ele geçirilen paralar arasında 2 euroluk madeni paralar olması dikkat çekti. Operasyonlarda birinde ele geçirilen sahte banknot destelerine sarılan kağıtlara Arapça Libya Merkez Bankası yazdığı belirtildi. Kalpazanların inandırıcı olması için bu yöntemi kullandığı ifade edildi.

Habip ATAM

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Sahte para konusunda çalışmalarını yoğunlaştıran Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Nisan ayı içerisinde 2 önemli operasyona imza attı. Polis ekiplerince ilk operasyon Zeytinburnu'nda bir matbaaya düzenlendi.

Baskında, 100'er euroluk 4 bin, 50'şer euro'luk 9 bin adet sahte banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte 850 bin euronun Arapça yazıyla “Libya Merkez Bankası” yazılı kağıtlara sarılı olması dikkat çekti. Emniyet birimlerince, kalpazanların parayı verecekleri kişilere inandırıcı görünmesi için bu yöntemi kullandığı belirlendi.

MADENİ 2 EURO

Kağıthane'de bir eve düzenlenen ikinci operasyonda ise 100'lük banknotlar halinde 79 bin dolarlık sahte banknot ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 2 euroluk madeni para bulunması dikkat çekti. Güncel kurla Türk lirası karşılığı yaklaşık 32 lira olan madeni paraların sahtesini yapan şüphelilerin adresinde 697 adet sahte 2 euro bulundu.

Her iki operasyonda ele geçirilen 14 milyon liralık sahte dövizle ilgili 5 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Emniyette işlemleri yapılan şüphelilerden 3'ü adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.

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