Kamulaştırma bedeli ödemeyince hastane yolunu hafriyat döküp kapattı

Gümüşhane'ye yeni yapılan Devlet Hastanesi'ne giden yolun arazisinden geçtiğini ileri süren ve kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmediğini belirten Emsal Koç, yolu hafriyat dökerek kapattı. Koç, yaklaşık 1 ay önce de 8 saatliğine yolu kapatarak mağduriyetinin giderilmesini istemişti.

İsmail AKDUMAN

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Gümüşhane’de yapımı yılan hikayesine dönen ve zeminde toprak kayması olduğu için 12 yıl sonra geçtiğimiz yıl aralık ayında hizmete açılan Devlet Hastanesi’ne giden yol, Emsal Koç tarafından kapatıldı.

Yaklaşık 1 ay öncede yolu 8 saatliğine trafiğe kapatan Koç, AKP’li siyasetçilerin araya girmesi üzerine yolu açtı. Ancak kendisine verilen sözlerin yerine getirilmediğini iddia eden Koç, bu kez yola hafriyat dökerek 200 yataklı hastane olan ulaşımı tamamen kesti.

Hastane yolunun kendi arazisinden geçtiğini ileri süren Emsal Koç, kamulaştırma bedeli olan yaklaşık 25 milyon liranın kendisine ödenmediğini ve zarara uğradığını söyledi.

Yolun kapanması üzerine İl Özel İdare ekipleri alternatif olarak kullanılan toprak yolda genişletme çalışmalarına başladı.

“BU OLAY BEN YAPTIM OLDU ANLAYIŞININ SONUCUDUR”

CHP İl Başkanı Bedri Ağaç, hastanenin yapılması aşamasında kimsenin fikrinin alınmadan toprak kayması olan bir zemine yapıldığını ve 12 yılda tamamlandığını söyledi. Pandemi nedeniyle hastanenin eksiklerine rağmen bir kısmının kullanıldığını ve yolun dahi olmadığını söyleyen Ağaç,

“Pandemide yatak ihtiyacı gerekçe gösterilerek 2 yıl önce, yolu bile tamamlanmayan, hazır olmayan, pek çok eksiği sıkıntısı bulunan ve neredeyse iki hastane yapım parası harcanmış bu hastaneyi zorlama bir kararla hizmete açtılar.

Hastanenin yolunun geçtiği arsanın sahibinin alacağı kamulaştırma bedeli verilmedi. Adeta araziyi gasp ettiler. Vatandaşta yolu kapadı. Bu olay ben yaptım oldu görüşünün bir sonucudur.

Kamulaştırma bedelini ödeyemedikleri için yer sahibini, vatandaşı ve en önemlisi hastaları mağdur eden iktidar partisinin yöneticileri bu olayın sorumlusudur” dedi.

Öte yandan yolun kapanmasıyla birlikte zor durumda kalan vatandaşlar da sorunun bir an önce çözülmesi gerektiğini söyledi.