Karabük Üniversitesi 53 sözleşmeli personel alıyor

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından KPSS puanı esas alınarak sıralama yapmak suretiyle personel alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Karabük Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 53 (elli üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını ilanın Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içerisinde (mesai saati bitimine kadar) basvuru.karabuk.edu.tr adresinden “e-Devlet ile giriş” veya “yeni kullanıcı” butonu kullanarak online olarak yapacaklardır.

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