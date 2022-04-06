Karadeniz’de yine mayın alarmı: SAS timleri müdahale etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de Kefken açıklarında üçüncü mayının bulunduğunu duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, “Kefken açıklarında tespit edilen mayın benzeri cisim Deniz Karakol uçağımız tarafından mayın olarak teşhis edilmiştir. Bölge emniyete alınmıştır. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAS timleri tarafından mayına müdahale edilmektedir” denildi.

Daha önce de İstanbul Boğazı ve İğneada açıklarında tespit edilen mayınlar etkisiz hale getirilmişti…

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