Karadeniz’in batısında balık tutmak yasaklandı

İstanbul Boğazı'nın Karadeniz girişinde sabah saatlerinde fark edilen mayın paniğe neden olurken, Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasındaki ticari ve amatör balık tutmak yasaklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İstanbul Boğazı’nın Karadeniz girişinde bu sabah saat 09.30 saatlerinde sivil ticari gemidekiler tarafından fark edilen mayın üzerine harekete geçildi.

Bölgeye Sualtı Savunma Timleri (SAS) yönlendirildi. Mayın, SAS Timleri tarafından emniyete alındı ve etkisiz hale getirildi. Mayının imha edilmesinin ardından İstanbul Boğazı çift yönlü gemi trafiğine açıldı.

Bu gelişme üzerine Bulgaristan sınırı ile Kandıra Kefken arasında, gün batımından gün doğumuna kadar ticari ve amatör balık tutmak yasaklandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, “Görülen lüzum üzerine balıkçılarımızın ve halkımızın can ve mal güvenliğinin temini için Bulgaristan sınırı ile Kocaeli ili Kefken bölgesi arasındaki denizel alanda, gün batımından gün doğumuna kadar her türlü ticari ve amatör su ürünleri avcılığı, bu günden itibaren ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur” denildi.

İlginizi Çekebilir Dünyanın gözü Ukrayna'dayken Balkanlar'da da tansiyon yükseliyor