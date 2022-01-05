Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi sözleşmeli personel alınacak

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi istihdam edilmek üzere KPSS puan sıralamasına göre sözleşmeli personel alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Adaylar başvurularını, 05/01/2022 tarihinden 17/01/2022 günü mesai bitimine kadar Üniversitemiz www.kmu.edu.tr web sayfasında duyurular bölümünden elektronik ortamda yapacaklardır. Başvuruda adayların istenilen belgeleri sisteme okunaklı şekilde resim veya pdf biçiminde yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen veya posta/kargo ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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