Karamollaoğlu: Adeta ekonomik pandemi ile karşı karşıyayız

Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu, "Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. 'Ekonomik pandemi' ile karşı karşıyayız adeta" çıkışında bulunarak iktidara yüklendi. Karamollaoğlu, "Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, ülkenin içinde bulunduğu durumu ‘ekonomik pandemi' diye özetleyerek iktidara eleştirilerde bulundu.

“HÜKÜMET GÖZÜNÜ KULAĞINI KAPATMIŞ…”

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Kapanma döneminden sonra şimdi de kapatma dönemini yaşıyoruz. ‘Ekonomik pandemi’ ile karşı karşıyayız adeta! Evde vatandaşımız kombisini kapatıyor. Esnafımız kepenk kapatıyor. Dolmuş, otobüs ve taksi şoförlerimiz kontak kapatıyor; kapatmak zorunda kalıyor…

*Hükümet ise gözünü, kulağını kapatmış; ya da daha vahimi görmezden, duymazdan geliyor. Halbuki, hayat pahalılığına karşı virüsle mücadele eder gibi ciddiyetle tedbir alınması gerekir. Gelinen noktada, öncelikle ‘eşel mobil sistemi’ derhal yeniden hayata geçirilmelidir.

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