Karamollaoğlu: Altılı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek

Saadet Partisi lideri Temel Karamollloğlu, Bursa ziyaretinin ikinci gününde tarihi Kapalıçarşı ve Koza Han'da esnaf ile bir araya geldi. Altılı masanın öneminin kalmadığını vurgulayan haberlere ilişkin soruya yanıt veren Karamollaoğlu, "Altılı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek" dedi.

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Bursa İl teşkilatı, tarihi Kapalıçarşı ve Koza Han’da esnafla bir araya geldi.

“ALTILI MASA ÇALIŞMALARI BUNDAN SONRADA DEVAM EDECEK”

Yoğun yağışa rağmen Bursa’da programına hız kesmeden devam eden Karamollaoğlu, Bursalı esnafları gezdi, sorunlarını dinledi. Dün altılı masa hakkında yaptığı açıklamalarının ardından, ‘Altılı masanın öneminin kalmadığını’ vurgulayan haberlere ilişkin soruya Karamollaoğlu, şöyle yanıt verdi:

“Şimdi tabi her konuyu bir yönüyle anlatmak bir yönüyle de istismar etmek mümkün. İttifakların eskisi kadar önemli olmadığını söylemiştik. Bunun sebebi de iktidarın bu konuda yaptığı değişiklikler.

Ancak bunun hiçbir faydası yok, bunun hiçbir önemi yok demedik. Altılı masa çalışmaları bundan sonra da devam edecek. İster istemez bir dayanışma içinde.

Bizim burada derdimiz; ille de bir şeyler yapmak, iktidar olmak vesaire değil ilk kademede. İlk kademede bu sistemi değiştirmek.”

“BAŞKANLIK SİSTEMİ, İSTİSMARA AÇIK BİR SİSTEM”

“Başkanlık sistemi, istismara açık bir sistem” diyen Karamollaoğlu, “Tek kişinin dediği oluyor. Başka kimseyle müzakere edilemiyor. Meclisin önemi kalmadı. Hâlbuki biz bunu yeniden değiştirmek, tek kişiye her şeyi endekslememek, mutlaka bir istişare kurumunun olmasını temin etmek arzusundayız” şeklinde konuştu.

“BİZ ÖNCEDEN DE BİR ARAYA GELİP GÖRÜŞÜYORDUK”

Karamollaoğlu, “Bu ittifaklara imkan veren değişiklikler yapılmadan önce de zaten bir araya gelinerek bu konuları görüşmüş, referanduma giderken de bir araya gelmiş, bu referandumun faydalı olmadığını, geçmemesi icap ettiğini söylemiştik ama milletimiz o zaman pek iltifat etmedi bizim söylediklerimize. Şimdi herkes büyük bir çoğunluk görüyoruz ki ittifaklar bu memlekete bugünkü haliyle büyük bir fayda sağlamıyor. Ama hiç ittifak olmayacak mı ? Mecliste çoğunluğunuz olmazsa birçok siyasi bir parti bir araya gelip bir hükümet kurmaya mecbursunuz. Bugün için bu da bu manaya geliyor zaten” ifadelerini kullandı.

“ALTILI MASA TOPLANTILARI DEVAM EDECEK”

Ev sahipliğinin bu kez kendilerinde olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, “Bildiğiniz üzere altılı masa bu hafta sonu bizim ev sahipliğimizde yapılacak. Bunun davam edeceği kanaatindeyim. İnşallah memleketimizde hayırlı bir değişiklik, hayırlı bir gelişme olur diye ümit ediyorum. Kimse bir kelimenin hemen alıp çarpıtılmasını yaparak, buradan bir şeyler çıkarmaya, yanlış neticeler çıkarmaya teşebbüs etmemeli diye düşünüyorum” diye konuştu.

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