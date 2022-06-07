Kayseri’de binlerce genç İzmir Marşı’nı böyle söyledi

Kayseri Erciyes Üniversitesi’nin bahar şenliklerinde alanı dolduran on binlerce genç, hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı okudu. Tüyleri diken diken eden o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Müslüm EVCİ

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Türkiye'nin çeşitli noktalarında festival ve konserlerin iptal edilmesi gündemdekini yerini korurken Kayseri Erciyes Üniversite'sinin düzenlediği 21. Öğrenci Bahar Şenliklerinde ortaya çıkan görüntüler tarihe geçti.

ON BİNLERCE GENÇ İZMİR MARŞINI HEP BİRLİKTE SÖYLEDİ

Üniversitenin Marianne Molu Amfisi olarak adlandırılan bölümünde gerçekleştirilen bahar şenliği, halka da açıldı. Çoğunluğunun öğrencilerin oluşturduğu alan hınca hınç dolarken, etkinlik sırasında coşkulu kalabalık hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söyledi.

Kameralara yansıyan o muhteşem anlar birçok sosyal medya kullanıcısı ve siyasi isimler tarafından paylaşıldı. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir'in de sosyal medya hesabından paylaştığı video kısa sürede 2 milyona yakın kişi tarafından görüntülendi.

Tüyleri diken diken görüntülerle ilgili yapılan bazı paylaşımlar şu şekilde:

SÖZCÜ yazarı Sinan Meydan: Türk gençliği “birinci vazifesi”ni asla unutmaz…

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık: Sadece İzmir’in dağlarında değil Erciyes’in eteklerinde de çiçekler açıyor. Kayseri’yi “Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa” diyerek inleten Erciyes Üniversitesi öğrencilerine selam olsun…

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş: Erciyes Üniversitesi'nde bahar şenliği: “Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa!” Çok güzelsin #Kayseri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ: Erciyes Üniversitesi öğrencileri bahar şenliği… Dağ taş inliyor. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Var olun çocuklar. Atatürk'ün ismini stadyumlardan kaldırabilirsiniz, havaalanını yıkabilirsiniz. Ancak Türk gençliğinin aklından ve kalbinden silemezsiniz

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