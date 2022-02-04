Kenya’da Türk vatandaşlığı garantili emlak reklamı

Kenya'nın başkenti Nairobi'de, İstanbul'daki lüks sitenin tanıtımı "Türkiye’de yatırım yapın 3 ayda vatandaşlık alın" ifadeleriyle yapıldı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kenya'nın başkenti Nairobi’den SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştırılan görüntüde yol kenarındaki reklam panosunda Türk vatandaşlığı garantili emlak reklamı yapıldığı görüldü.

İstanbul'da lüks bir sitenin reklamının yapıldığı reklam panosunda 4 yıllık ödeme planı ve 63 bin ABD dolarından başlayan fiyatlarla 1-2 yatak odalı dubleks konutlara sahip olunabileceği belirtilirken, tanıtımda ‘Türkiye'de yatırım yapın 3 ayda vatandaşlık alın' ifadesi de yer aldı.