Kılıçdaroğlu: 5 yılda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz

Manisa'da Akhisar Belediyesi Toplu Açılış Töreni'nde konuştan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu: "5 yılda Türkiye'nin kaderini değiştireceğiz. 5 yılda bu ülkede hangi partiden olursa olsun insanımız rahat nefes alacak. Ve şunu söyleyecek; 'İyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye'yi bunlar yönetiyorlar" diyecekler" dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Yerel seçimler döneminde iftiralarla karşılaştıklarını dile getiren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Yerel seçimlerden şunu söylüyorlardı aman ha sakın CHP'ye oy vermeyin. CHP'ye oy verirseniz tüm sosyal yardımlar kesilir, Ankara'da elektrik faturalını teröristler toplayacaklar dediler, dünyanın iftirasıyla karşılaştık.

*Vatandaş doğruyu yanlışı biliyor. Olumsuz söylemlere karşı dostlarımızla beraber önemli başarılara imza attık.

*Belediye başkanlarımızın gösterdiği çaba verdiği mücadele vadettiğimiz hizmetleri hayata geçirmeleri bizim Türkiye'yi çok daha iyi, çok daha kucaklayıcı yöneteceğimiz konusundaki algıyı pekiştiriyor buradan söz veriyorum Türkiye'nin tüm sorunlarını çözeceğiz. Beraber çözeceğiz, Türkiye'nin önü aydınlıktır. Herkesin bunu bilmesini istiyorum.

“5 YILDA TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu iktidara geldiklerinde halkın rahat bir nefes alacağını vurgulayarak şöyle konuştu:

*Biraz sabredin. Nasıl olsa bu sandık gelecek. Bugün olmazsa yarın, bu ay olmazsa iki ay sonra sandık gelecek. Beraber gideceğiz. Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti gerçekleştirmek için sandığa gideceğiz.

*Vatandaşlardan sadece şunu istiyorum, sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyun ve oyunuzu öyle kullanın. Bu ülkenin işsizlik, zam, pahalılık, kadına şiddet sorunu olmamalı. Bu ülkede esnaf da taksici de tır şoförü de kazanmalı.

*Herkesin kazandığı bir ülke zenginleşen bir ülkedir ama herkesin kaybettiği ama bir avuç insanın kazandığı bir ülke yoksulluğun boyutunun büyüdüğü bir ülkedir.

*Biz Türkiye’yi buradan çıkartmak ve sınıf atlatmak istiyoruz. 5 yılda Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz. 5 yılda bu ülkede hangi partiden olursa olsun insanımız rahat nefes alacak.

*Ve şunu söyleyecek; ‘İyi ki Millet İttifakı kuruldu, iyi ki Türkiye’yi bunlar yönetiyorlar, iyi ki Türkiye’ye huzur ve barış geldi’ diyecekler.

“ÇİFTÇİLERİN TAMAMINA EN GEÇ 2 YIL İÇİNDE ÜCRETSİZ VERECEĞİZ”

*2 milyon 300 bin dekar taşlık arazi var Şanlıurfa’da. Burası güneş tarlaları olduğunda sadece Şanlıurfa’daki çiftçimize değil önce 6 ilimize sonra Türkiye geneli tüm çiftçilerimize elektriği ücretsiz vereceğiz. Onlar yönetemiyor biz yöneteceğiz. Yine çağrımı yapıyorum.

*Öyle beşli çeteye verdiği avantajları da istemiyorum. Normal bir sanayiciye verdikleri teşvikleri versinler bütün Türkiye'de güneş santrallerini kuracağız.

*Çiftçilerin tamamına elektriği en geç 2 yıl içinde ücretsiz vereceğiz. Yapabilir misin diye soruyorlarsa yapacağız” dedi.

“BUNLARIN 10 KATI DAHA İYİ YÖNETİRİZ”

6 liderin bir araya gelmesini hatırlatan Kılıçdaroğlu, eleştirilere de cevap verdi:

*Millet İttifakı diye ittifakımız var. 6 lider ile bir araya geldik. ‘Hayatta bir araya gelemezler’ diyorlardı. Bir araya geldik. ‘Anlaşamazlar’ diyorlardı anlaştık. Şimdi ‘Bunlar gelirlerse yönetemezler’ diyorlar. Allah şahittir bunların 10 katı çok daha iyi yönetiriz.

*Bizim boğazımızdan aşağı haram lokma inmeyecek. Biz beşli çetelere hizmet etmeyeceğiz, 84 milyona hizmet edeceğiz. Biz esnafa, çiftçiye, alın teri dökene hizmet edeceğiz.

*Bizim hizmet edeceğimiz alan Türkiye Cumhuriyeti. Onların hizmet ettikleri ise bir avuç insan. Aramızda dünya kadar fark var. Biz bunları yapacağız. Kadına yönelik şiddeti engelleyeceğiz. İstanbul Sözleşmesi’ni de en geç 1 hafta içerisinde yürürlüğe sokacağız.

*84 milyon vergi öder. Biz vatandaştan topladığımız vergilerin hesabını vereceğiz. Böylece vatandaş ödediği vergi nerelere gidiyor görmüş olacak. Sandığa giderken elinizi vicdanınıza koyup oyunuzu öyle kullanın.

Kılıçdaroğlu konuşmasının ardından Akhisar Belediyesi'ne ait yatırımların toplu açılış kurdelesini kesti. Kılıçdaroğlu ardından, açılışı yapılan Uğur Mumcu Kültür Merkezi'ni ziyaret etti.

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