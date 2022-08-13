Kılıçdaroğlu: Engellerin çıkarıldığını biliyorum

Haliç Tersanesi’ndeki Paşabahçe Vapuru’nun hizmete alınma töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Bey, gerçekten de büyük bir özveriyle İstanbullulara hizmet etmek istiyor. Engellerin çıkarıldığını biliyorum. Ama Ekrem başkan bir konuda çok başarılı, bütün engelleri aşıp amaca ulaşma konusunda son derece başarılı” dedi.

Hakan KAYA

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Şehir Hatları tarafından yenilenen 69 yaşındaki Paşabahçe Vapuru'nun Haliç Tersanesindeki hizmete alınma törenine katıldı.

“VAPURLARIN İSTANBUL’UN KÜLTÜRÜNDE VE TARİHİNDE ÖNEMLİ BİR YERİ VAR”

Törende konuşan Kılıçdaroğlu, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızın, İstanbul'un tarihini yeniden restore edip ortaya çıkarması olağanüstü güzel bir olay” diyerek Şehir Hatları vapurlarıyla ilgili anısını anlattı.

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

* “Şehir Hatları vapurları benim hayatımda da çok önemli. İstanbul'da yukarı Göztepe'de 12 yıl oturdum. Cumartesi, pazarları hariç hemen hemen her gün Kadıköy'den Karaköy'e, Karaköy'den Kadıköy'e gittim.

* O zamanlar Boğaz Köprüsü daha yapılmamıştı. İlk geldiğimde 1970'li yıllarda vapurun beğendiğimiz bir yerini bulup oraya otururduk. Sonraki yıllarda İstanbul çok kalabalıklaştı.

* Bir yer boş bulabilirsek oraya oturmaya başladık. Ama her sabah gazetemizi açar okurduk. Bu vapurların İstanbul'un kültüründe de, tarihinde de önemli bir yeri var ve bunların yaşatılması lazım.”

“ENGELLERİN ÇIKARILDIĞINI BİLİYORUM”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun büyük bir özveriyle İstanbullulara hizmet ettiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* “Kendisi ve kadrosuyla beraber çalışıyor, çaba harcıyor. Engellerin çıkarıldığını biliyorum, zorlukların çıkarıldığını biliyorum. Ama Ekrem başkan bir konuda çok başarılı, bütün engelleri aşıp amaca ulaşma konusunda son derece başarılı.

* Medyadan örnek verdi sayın başkan. Hiç önemi yok onların. İstanbullu sizi görüyor, tanıyor sayın başkan. İstanbul için ne yaptığınızı İstanbullular da biliyor. Sadece İstanbullular değil, aslında bütün dünya biliyor.

* Bir metropolde aynı anda 10 büyük metro inşaatını yapan dünyada başka bir metropol yok. Bunların tamamı durmuştu. Ama şimdi buralarda harıl harıl insanlar İstanbullulara hizmet etmek için çalışıyorlar.”

“SAYDAM YÖNETİMİ TÜRKİYE BAĞLAMINDA DA GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

CHP'li belediye başkanlarının, hizmet ettikleri kente hesap verebildiğini anlatan Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

* “Belediye başkanlarımızın çok güzel bir özelliği var, hizmet ettikleri kente hesap vermek gibi. Yaptıkları harcamaların kuruşu kuruşuna hesabını vermek gibi. Saydam bir yönetimi savunuyorlar, saydam bir yönetimden yanalar. İnşallah bunu, Türkiye bağlamında da gerçekleştireceğiz.

* Devleti yönetirken, devletin saydam olmasını, devleti yönetenlerin kendi halkına hesap vermesini ve bu hesap vermenin de onurlu bir görev olduğunu sadece Türkiye değil, bütün dünyaya anlatacağız.”

İMAMOĞLU İSTANBULLULARA MÜJDEYİ VERDİ

Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise şu ifadeleri kullandı:

* “Haliç Tersanesi, Fatih Sultan Mehmet'ten bize emanet. Bu tersane, neredeyse 25-30 yıl sonra 600 yılını dolduracak. Dünyanın en eski tersanesi. Böylesi bir değeri yaşatmak, geleceğe taşımanın manevi hazzının benim şu an hücrelerime kattığı, o maneviyatı, değeri tarif edemem.

* Aynı zamanda Paşabahçe Vapuru, yüz binlerce desek yeridir, bu şehirde insanlarımızın anılarına girmiş, belki yuvasını orada kurmuş ve daha nice anıları içinde taşıyan şehrin hafızasını aslında sahip çıkmanın bir onurunu yaşıyoruz.

* Paşabahçe gemisinin dönüşü çok kıymetli. Toplum tarafından bu değerin hissedilmesi de önemli. Bu tersanenin hem bu yapılarıyla, hem imalathaneleriyle, hem havuzlarıyla beraber korunması, aynı zamanda büyük bir bölümünün de İstanbul'un kültür sanat yaşamına hitap edecek bir biçimde, belki de İstanbul'un en kıymetli sanat galerilerine dönüşmek üzere olduğunu ve bu sonbaharda bunları da bitireceğimizi ben İstanbullulara müjdelemek istiyorum.”

“BİR AN, ‘ACABA GEMİ UÇARAK GELİP BURAYA KONDU MU' DİYE DÜŞÜNDÜM”

Paşabahçe Vapuru ile ilgili bir gazetede yer alan haberi de hatırlatan İmamoğlu, şöyle konuştu:

* “Bu marifetimizi gören ve neredeyse tam sayfa haber yapan bir gazeteye de teşekkür etmek istiyorum. Benim arkadaşlarım Hürriyet gazetesini bana yolladığında ben bir sayfayı 6-7 kez taradım.

* Ne yazık ki içinde ne İBB var, ne Şehir Hatları'nın şirket adı var, ne genel müdürü var. Bir an, ‘acaba gemi uçarak gelip buraya kondu mu' diye düşündüm. ‘Kendi kendini restore etmiş mi' diye düşündüm.

* Ama çok önemli değil, bu süreci tamamlayan, hayata geçiren kurumdan bahsetmemeyi bile başarabilen bir aklın gerçekten bu ülkeye verecek hiçbir faydası kalmamış demektir.”

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Paşabahçe Vapuru'nu gezdi.

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