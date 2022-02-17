Kılıçdaroğlu ve Babacan söz kesme töreninde bir araya geldi

CHP lideri Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi lideri Babacan, DEVA Partisi Kurucular Kurulu üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katıldı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, söz kesme töreninde bir araya geldi.

İki lider, DEVA Partisi Kurucular Kurulu ve GMYK Üyesi Rojhat Ölmez'in söz kesme törenine katılarak kurdele kesti.

CHP liderine, eşi Selvi Kılıçdaroğlu; DEVA Partisi liderine, eşi Ülkü Zeynep Babacan eşlik etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Törenin ardından paylaşımda bulunan Rojhat Ölmez, “En mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan DEVA Partisi Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan'a ve kıymetli eşleri Ülkü Zeynep Babacan Hanımefendi’ye, CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kıymetli eşleri Selvi Kılıçdaroğlu’na teşekkürler… Söz kestik, tamamına da erdireceğiz” dedi.

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