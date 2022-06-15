Kılıçdaroğlu: Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz

Adalet Yürüyüşü’nün 5. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya paylaşımında bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Anlamaya, dinlemeye, çözüm üretmeye; bir arada, kardeşçe yaşamı inşa etmeye geliyoruz” dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün 5. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya paylaşımında bulundu. Kılıçdaroğlu, paylaşımında “Yürüyüşümüzün sonuna yaklaşıyoruz. Anlamaya, dinlemeye, çözüm üretmeye; bir arada, kardeşçe yaşamı inşa etmeye geliyoruz” ifadelerine yer verdi.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ BİTMEDİ

Konuşmalarında sık sık Adalet Yürüyüşü'nün devam ettiğini vurgulayan CHP lideri, geçtiğimiz sene yaptığı bir konuşmasında, “Daha Adalet Yürüyüşü bitmedi. Onu sürdüreceğiz. Hakkı, hukuku ve adaleti gerçekten de 7'den 70'e kadar içimize sindirdiğimiz zaman, kendi içinde barışık olan bir Türkiye'yi ayağa kaldıracağız” demişti.

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