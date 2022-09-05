Kılıçdaroğlu’ndan adaylık sorusuna çok net yanıt: Ben hazırım

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili olarak, "Benim ismim üzerinde uzlaşma sağlanırsa ben hazırım" ifadelerini kullandı.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV’de İlker Karagöz ile Çalar Saat programında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu…

Kemal Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı’na aday olur musunuz?” sorusuna ‘6’lı masa uzlaşırsa ben hazırım’ şeklinde yanıt verdi…

Altılı masada çatlak iddialarını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

*Çatlak yok efendim. Altı ayrı lideriz, demokrasi istiyoruz, hak ve özgürlük istiyoruz. Birisi konuşuyor diğerleri biat ediyor, bizde öyle bir şey yok.

*Herkes düşüncesini söyler. Bugüne kadar açıkladığımız bildirilerde altı parti liderinin de imzası var.

*Buyursunlar onlar da yapsınlar. Altı lider ortak miting de yapabiliriz ayrı ayrı da yapabiliriz. Sorun miting değil bu sistem. Bu sistem Türkiye'yi felakete götürüyor.

*Adaylık bir kez konuşuldu, onu da bildiriyle açıkladık. Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilgili spekülasyonlar oluyor, biz önce seçeceğimiz cumhurbaşkanı adayının niteliklerini belirledik. Devleti yönetecek kişilerin düzgün ve ahlaki kişiler olması lazım.

*Yolsuzluk yapanın sırtını sıvazlayan kişiden devlet adamı olmaz. O yalnızda çetelerin adamı olur.

*Parlamenter sisteme ne zaman geçeceğiz gibi konular ortaya çıktıktan sonra cumhurbaşkanı adayı belirlenir.

*Oturacağız, ben verdiğim sözü tutan bir insanım. Altı lideri oturur belirler açıklarız. Hep birlikte destek veririz.

*Soyulan bir devlet var. Bu soyguna dur dememiz lazım. Mallarını yurt dışına kaçırıyorlar ben bunu gayet iyi bilmekteyim.

*O paraların tamamını son kuruşuna kadar getireceğim. Altılı masa ismim üzerinde uzlaşırsa hazırım. Devletin nasıl yönetilmesi gerektiği belli.

BAHÇELİ’YE YANIT

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin “Kılıçdaroğlu mutlaka sorgulanmalıdır” ifadesine de yanıt veren Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Doğrudur tabii sorgulanmalı. Kılıçdaroğlu diyor ki Süleyman Şah türbesi neden kaçırıldı?

*Askeri hastaneleri kapattınız dünyada askeri hastanesi olmayan tek ordu Türk ordusu evet sorgulanmalıyım.

*Bunu söylüyorum. Suç mu işliyorum bunu sormak suçsa evet suç işliyorum. Siz ne yapıyorsunuz peki?

*Kılıçdaroğlu beşli çetelerin adamı değildir. Sizler gibi beşli çetenin önünde duran insanlar değildir.

*Evet sorgulanmalıdır. Beni sorgulamak istiyorsanız yüreğiniz varsa niye televizyonlarda karşıma çıkmıyorsunuz?

*Hodri meydan, Ama yapamazlar, şakşakçıları bulmuşlar efendim Kılıçdaroğlu sorgulanmalıdır. Sorgulayın efendin. Gelsin! Gelemez gelemez! Çükü ben haklıyım.

Kılıçdaroğlu, açıklamalarının şöyle sürdürdü:

*Doları kontrol edemezler, bu politikalarla neyi kontrol edeceksiniz. Eğer siz planlama örgütünü kapatırsanız, siz ülkeyi yönetemezsiniz zaten. Günlük kararlar…

*Bırakmışlar, nereye giderse gitsin. O yüzden Nebati Bey, “Bundan aşağı düşmez” diyor. Ne demek bu?

*Artık yapacak hiçbir şey yok, iş olacağına varacak demektir. Damat ne demişti onu hiç unutmayın, “At izi it izine karıştı” demişti. Ekonomide geldiğimiz noktada damat bunu dedi.

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