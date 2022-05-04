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Kılıçdaroğlu’ndan ‘elektriksiz yedi gün’ videosu

Zamları protesto etmek için faturası ödemeyen ve oturduğu binadaki şalteri indirilen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, elektriksiz geçen yedi günün özetini içeren bir video paylaştı.

Yayınlanma: 15:01 - 04 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Zamlara tepki olarak elektrik faturasını ödemeyen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun evinin elektriği 21 Nisan günü kesilmişti. Yedi gün karanlıkta kalan, elektriği olmayan birçok aileyi ziyaret eden, evinde üniversite öğrencilerini lüks ışığında ağırlayan Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

VATANI SATANLARLA MÜCADELE SERT OLUR

Kılıçdaroğlu, paylaşımına şu notu düştü: Ülkemin yoksulları, yok sayılanları için bir yola çıktım. Halkımızı aydınlığa çıkarma yoludur bu. Yedi karanlık gecede, mücadelemin sıradaki adımlarını düşündüm. Kolay olmayacak biliyorum. Ama şunu da herkes bilsin: Vatanı satanlarla mücadele sert olur.

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