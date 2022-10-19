Kılıçdaroğlu’ndan, şehit polisin ailesine taziye ziyareti
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Mersin Tece Polisevi'ne 26 Eylül’de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer’in Mersin’de yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberindeki heyetle birlikte Adana Havaalanı'na geldi.
Burada Adana milletvekilleri, belediye başkanları ve partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birlikte Mersin'e hareket etti.
Kılıçdaroğlu, Mersin'de Tece Polisevi’ne 26 Eylül'de düzenlenen terör saldırısı sonucu şehit olan Sedat Gezer'in ailesine taziye ziyaretinde bulunarak şehit ailesine baş sağlığı diledi.
Kılıçdaroğlu'nun ziyaretin ardından bir takım açılışlar için yeniden Adana'ya hareket edeceği öğrenildi.