Kılıçdaroğlu’nun programında dikkat çeken poz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Şanlıurfa’nın Siverek ilçesindeki partisine katılım töreninde objektiflere ilginç görüntüler yansıdı. Törenin yapıldığı düğün salonunda zafer ve bozkurt işaretleri yaparak birbirlerine sarılan vatandaşlar dikkat çekti.

Ahmet KAYA

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Çeşitli partilerden istifa eden ve hiçbir partiye kaydı bunmayan bin 200 kişinin CHP saflarına katılması nedeniyle düzenlenen törende, özellikle kadınların ilgi ve heyecanı dikkat çekti.

Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmeleri halinde il olma sözü verdiği Siverekliler, CHP lideri ile fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarışınca izdiham oluştu.

BABA OĞUL BİRBİRLERİNE SARILARAK İŞARET VERDİLER

Törenin yapıldığı düğün salonunda çekilen fotoğrafta zafer işareti yapan CHP İlçe Sekreteri İbrahim Halil Yarış ile Bozkurt işareti yapan Ali Çiftel adlı gencin samimiyeti ise dikkat çekti.

Bu fotoğrafı sosyal medya hesabından “Bu kardeşliğin görüntüsü Siverek'ten” yorumuyla paylaşan ve fotoğraftaki Ali Çiftel’in babası olan Siverek Belediyesi eski CHP’li Meclis Üyesi Ali Çiftel, “Siverek siyasi tavrıyla her zaman Türkiye'ye ölçü olmuş bir ilçedir. Genel Başkanımızın ziyaretindeki heyecan, inşallah Türkiye'nin heyecanı olacaktır. Oğlum, ülkücü görüşü savunan bir gençtir. Salona da benim fotoğrafımı çekmek için geldi. Ama, Türkiye’nin geldiği noktada birleşmenin gerekliliğine inandığı için o fotoğrafı verdi” dedi.

Gördüğü ilgiden oldukça memnun olan ve bunu konuşmasında da dile getiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Buralardan az oy alıyoruz. Doğru. Ama, bunun suçlusu biziz. Çünkü, sizi ihmal ettik” diye konuştu.

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