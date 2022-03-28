Kırmızı ışıkta genç kıza çarpan 17 yaşındaki sürücü alkollü çıktı

İstanbul’da Ataşehir’de arkadaşıyla yaya geçidinden geçen 17 yaşındaki A.K., aşırı hızla gelen otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı. Durmadan yoluna devam eden sürücü, polis tarafından tespit edilerek yakalandı. Sürücünün alkollü olduğu ve kırmızı ışıkta geçtiği öne sürüldü. Olay anıyla ilgili görüntüler de ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Kaza, Yenişehir Mahallesi, Dudullu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, saat 21.15 sıralarında 17 yaşındaki K.Ç., arkadaşıyla yaya geçinden geçmek istedi. Bölünmüş yolun ilk bölümünden geçti.

Daha sonra orta refüje gelerek karşıya geçmek isterken, hızla gelen bir otomobil, K.Ç.'ye çarptı. Araç sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

ALKOL VE KIRMIZI IŞIK

Yaralanan K.Ç. hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olay yerinden kaçan aracı tespit ederek, şüpheliyi yakaladı. Gözaltına alınan Ç.Y.'nin (27) kaza sırasında alkollü ve kırmızı ışıkta geçtiği iddia edildi.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

Yaşanan olay kameralara da yansıdı. Görüntülerde iki arkadaşın yaya geçidinin ilk bölümünden geçerken trafikteki araçların durmuş olduğu görülüyor. Yolun diğer bölümünde geçerken ise hızla gelen aracın K.Ç.'ye çarptığı yer alıyor. Çarpma anı görüntülerde yer almazken, olayın hemen ardından K.Ç.'nin arkadaşlarının panik hali görüntülere yansıyor.

DİĞER SÜRÜCÜLER SON ANDA FRENE BASTILAR

Ayrıca kazaya karışan otomobilin süratli olduğu, yan yoldan çıkan iki aracın, hızla gelen otomobili son anda fark ederek frene bastıkları da görüntülerde dikkat çekiyor.

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Yaralı gencin yoğun bakımda olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.