Kızı kaçırılmaya çalışılan anne feryat etti

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde kendisine saplantılı Önder Lafçı tarafından kaçırılmaya çalışılırken silahla ağır yaralanan üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz’ün annesi Zeynep Kırgöz isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Tunca mahallesinde geçtiğimiz hafta Önder Lafçı, kendisine saplantı haline getirdiği 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Hilal Sultan Kırgöz'ü kaçırmaya çalışırken silahla ağır yaraladı. Yaşanan olayın ardından kaçan Önder Lafçı, saklandığı İzmir Buca ilçesindeki bağ evinde polis tarafından yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavisi süren üniversite öğrencisi kızın ailesini CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, CHP Şehzadeler İlçe Başkanı Hakan Gürtunca, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Av.Yalçın Arcak, CHP Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Bülent Mersinli ve ilçe kadın kolları ziyaret etti.

“İLLA KIZIMA SAHİP ÇIKMALARI İÇİN ARKAMIZDA BİRİLERİ Mİ OLMASI GEREKİYOR”

CHP'lilerin ziyaretinde sık sık gözyaşlarına boğulan anne Zeynep Kırgöz, kızını rahatsız eden ve şuanda cezaevinde olan Önder Lafçı için yaklaşık 6 ay önce karakola şikayet ettiklerini, ancak şikayetlerin yeteri kadar dikkate alınmadığını ifade etti.

Acılı anne Zeynep Kırgöz, Denizli Pamukkale Üniversitesi İşletme bölümünü kazandığını ve okuma hayalinin olduğunu ifade edere şöyle konuştu: “Benim canım çok yanıyor. Ben defalarca karakola gittim. Biz karakola gittiğimizde ayrı bir şey, karakoldan çıktığımız da ayrı bir şey yapıyorlar. İllaki benim kızıma sahip çıkmaları için arkamızda birilerinin olması mı gerekiyordu. Biz vatandaş değil miyiz. Bu adamın uzaklaştırma kararı var. Ancak kaç kere uzaklaştırmayı ihlal ettiği için karakola gittik. Kaç kere yaşadığımız sıkıntıyı dile getirdik.

Abisi emekli polismiş. Karakol kapısından girdiği gibi çıkıyor. Kaç kere karakola gitmiş abisi yardım etmiş ve elini kolu sallayarak karakoldan çıkmış. Karakolda bize ‘Tamam biz gerekeni yapacağız' deyip geri gönderdiler. Yaptılar mı? Yapamadılar. Eğer bu kız bir savcının veya emniyet müdürünün kızı olsaydı tepkileri ne olurdu? Şimdi bunu cezaevine aldılar. Ne bilelim iki gün sonra bu insanı geri salmayacaklarını. Ben yandığım ile kalacağım. Benim kızımın hayalleri vardı. Kızım yeniden üniversiteye gidecekti. Yeni bir şeyler okuyacaktı. ‘Anne ben kendimi geliştirmek istiyorum' diyordu. Benim ve kızımın bütün hayallerini yıktılar.”

“BİZİM SESİMİZİ KİM DUYACAK”

Kızının Önder Lafçı tarafından bir çok tehdit mesajları aldığını, bu mesajları şikayet dilekçelerinde kanıt olarak sunduklarını söyleyen anne Kırgöz konuşmasında şu ifadelere yer verdi: “Ben kızımı yerde kanlar içinde yatarak gördüm. Benim kızım suçsuzdu. Bir sürü tehdit mesajı vardı. ‘Ben o kızı öldüreceğim' diye tehdit mesajları var elimizde. Hepsini polise gösterdim. Ama hiç bir şey yapmadılar.

Ciğerimiz yanıyor. Hakkında karakolda bir çok şikayet bulunan, hakkında uzaklaştırma kararı olan bir kişiden benim kızımı koruyamadılar. Kim duyacak bizim sesimizi. Emniyet, hakimi, savcısı benim sesimi duymayacak. Kim duyacak bizim sesimizi ve feryadımızı. İlla ki cezasını bizim mi vermemiz gerekir. O şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz. Bizim sesimizi duysunlar.”

BABA, “KIZIMI, HEM BANA HEM DE OĞLUMA ZARAR VERMEKLE TEHDİT ETMİŞ”

Baba Veysel Kırgöz ise, kızını rahatsız eden şahsın ailesine zarar vermekle tehdit ettiğini belirterek şöyle konuştu: “Bu şahıs daha önce çalıştığı 4 işyerinden taviz suçuyla atılmış. 6 aydır kızımı rahatsız ediyor, tehdit mesajları atıyormuş. Benim işten gelirken gizli fotoğrafımı çekip kızıma göndererek, ‘Babanın çıktığı saati biliyorum. Bir gece karanlıkta arabayla çarparsam ne olur babana. Vicdan azabından ölürsün' diye mesaj atmış. Bu da yetmemiş onun benim oğlumun, yani kızım kardeşinin fotoğrafını göndererek, ‘Kardeşin eve gelemez. Onu arabaya bindirir götürürüm' mesajı göndermiş.

Ayrıca eşimi de Pazar yerinde alışveriş yaparken de gizlice takip etmiş. Tehdit ettiğine yönelik o kadar karakolda başvuru varken, hakkında uzaklaştırma kakarı varken bu şahıs nasıl da gelip kızımı vuruyor. Kimse koruyamadı kızımı. En ağır cezayı almasını istiyoruz. Çünkü başkalarının da bizim yaşadığımız acıyı yaşamamasını ve canlarının yanmamasını istiyoruz.”

CHP'DEN KIRGÖZ AİLESİNE DESTEK

Acılı Kırgöz ailesinden yaşananları dinleyen CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, ailenin hukuk mücadelesinde parti olarak sonuna kadar yanında olacaklarını dile getirdi.

CHP İl Başkanı Balaban açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Yaşanan bu olay Türkiye'de toplumun geldiği noktayı en net bir şekilde ortaya koyuyor. Kadına yönelik şiddete, cinayete veya taciz olaylarına karşı en ağır yaptırımların uygulanmaması sebebiyle her gün farklı olaylar yaşıyoruz. Bizler her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya sürdüreceğiz.

Genç yaşında bu üzücü olayı yaşayan kızımın ailesine gereken desteğimizi sağlayacağız. Hukuk mücadelelerinde yanında olacağız. Sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Bu tür aşağılık insanların hukuk önünde en ağır cezayı alması konusunda elimizden gelen mücadeleyi sürdüreceğiz. Başka ailelerin de canın yanmaması için gayret göstereceğiz.”

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