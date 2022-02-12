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KKTC’de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) Kumarhane işletmecisi Halil Falyalı’nın öldürüldüğü silahlı saldırıyla bağlantılı oldukları açıklanan 2 kişi daha gözaltına alındı.

Yayınlanma: 20:37 - 12 Şubat 2022 Güncellenme:
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KKTC’de Falyalı cinayetiyle ilgili 2 gözaltı daha

KKTC’de kumarhane işletmecisi Halil Falyalı'nın cinayeti ile ilgili gözaltına alınanların sayısı yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz Perşembe günü 2 kişinin gözaltına alınmasının ardından bugün Girne Cürümleri Önleme Şubesi (CÖŞ) tarafından düzenlenen operasyonla 2 kişinin daha gözaltına alındığı bildirildi.

Falyalı cinayeti ile ilgili KKTC’de 4, İstanbul’da ise 3 olmak üzere toplam gözaltı satısı ise 7'ye yükseldi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Girne CÖŞ tarafından ada genelinde geniş çaplı soruşturmanın devam ettiği bildirilirken polis, 2 zanlının saklandıkları eve yapılan baskın sonucu yakalandığını açıkladı. İHA

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