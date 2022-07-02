Koca göl kurudu, fırsatçılar arazi kavgasına tutuştu

Artan kuralık Manisa’da koca bir gölü daha kurttu. Salihli ilçesindeki Marmara Gölü’nün yürek sızlatan haline üzülmesi gereken bazı fırsatçılar ise bunun yerine arazi kavgasına tutuştu. İzinsiz tarımsal faaliyet yapan şahıslar arasında yer paylaşımı kavgası çıkınca bazı kişiler gözaltına alındı.

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Olay, Salihli ilçesine bağlı Kemerdamları Mahallesi mevkiinde Marmara Gölü’nün kuruyan kısmında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. (38), C.S. (48) ve M.K. (34), DSİ'ye ait göl arazisinde izinsiz şekilde kendilerine yer belirlemek istedikleri esnada M.Ö. (55), C.G. (23), M.E. (34) ve N.G. (33) ellerindeki av tüfekleri ile bölgeye gelerek, diğer şahısları tehdit ederken izinsiz buğday ekmiş oldukları DSİ'ye ait araziye kimseyi sokmayacaklarını söyledi.

25 TRAKTÖR SÜRÜCÜ HAKKINDA İŞLEM

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri göl arazisinde izinsiz sürüm yapan 25 traktör sürücüsü hakkında işlem yaparken, tehditte bulunduğu iddia edilen M.Ö., C.G., M.E. ve N.G. isimli şahısları gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

PARA CEZASI UYGULANDI

Öte yandan olayda 3 adet av tüfeği ve 1 adet tabancaya el konulurken, C.G., M.E. ve N.G. isimli şüphelilere 2521 ve 6136 Sayılık Kanunlara Muhalefet Suçundan yaklaşık 4 bin lira idari para cezası uygulandı.

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