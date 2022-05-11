Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi öğretim üyesi alıyor

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına öğretim üyesi gerçekleştirecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi sözleşmeli statüde tam zamanlı öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolara müracaat edecek adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesindeki genel şartlar ile ilgili Kanun ve Yönetmelikte belirtilen koşulları sağlamış olmaları ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte şahsen başvurmaları gerekmektedir.

Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete 'de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.

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