Komşu mahallelere su sağlayacak sondaj kuyusunu toprakla doldurdular

Muğla'nın Datça ilçesinde, kırsal Karaköy Mahallesi'nden büyükşehir belediyesince sondajla çıkarılacak suyun komşu 5 kırsal mahallede kullanılacak olması, protesto edildi. Sondaj kuyusunu toprakla dolduran mahalleli, 'Suyumuzu kimseye vermeyeceğiz' sloganıyla tepkilerini dile getirdi.

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Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) tarafından Karaköy Mahallesi’nde sondaj çalışmalarıyla çıkarılacak suyun, Datça’nın Betçe bölgesindeki kırsal Mesudiye, Yaka, Cumalı, Sındı ve Yazı mahallerine götürülmek istenmesi tepkiye neden oldu.

Yağmura rağmen Karaköy Mahalle Meydanı’nda toplanan 100 kişiye yakın grup, 100 metre uzaklıkta su çıkarmak için sondaj açılacak alana yürüdü.

Mahalleli, yol boyunca ‘Haklıyız, güçlüyüz kazanacağız’, ‘Suyumuz köyümüzündür vermeyeceğiz’, ‘Suyumuzu kimseye vermeyeceğiz’ sloganları attı. Kalabalık, büyükşehir belediyesinin açtığı sondaj kuyusunu kazma, kürek ve traktör kullanarak toprakla doldurdu.

“SUYUMUZA DOKUNMASINLAR”

Karaköy Mahallesi muhtarı Onur Bölükbaş, buradaki açıklamasında, eylemleri sonuç alana kadar sürdüreceklerini söyledi.Bölükbaş, “Biz bir ve beraber olduğumuz zaman kimse suyumuzu bizden alamaz. Biz, tarım memleketinde yaşıyoruz. Suya ihtiyacımız var. Betçe bölgesindeki mahallelere başka proje yapsınlar. Gerekirse vali beyden, ormandan izin alsınlar. Suyumuza dokunmasınlar. Suyumuzu kimseye vermeyeceğiz. Su bizimdir” dedi.

Eyleme katılanlardan Dulkadın İşçi (57) ise “Feryadımızı herkes duysun. Tarımdan geçiriyoruz. Tarımdan karnımız doyuyor. Gençlerimizin geleceğini kimseye harcatmayacağız” diye konuştu.

3 SONDAJ KUYUSU AÇILACAK

Öte yandan büyükşehir belediyesince 19 Ocak’ta yapılan yazılı açıklamada, 2021 yılının Eylül ayında muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve halkla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün’ün, nüfus artışı ile yer altı su kaynaklarında azalma meydana gelen Betçe bölgesindeki mahallerin içme suyu sorununun çözüleceği sözünü verdiği hatırlatılıp şöyle denilmişti:

* Datça’ya günlük 4 bin 752 ton ek içme suyu sağlayacak, 32 bin 500 metre içme suyu hattı yapılacak. 12 Aralık 2021’de birinci etabı için ihalesi yapılan projenin 18 Ocak 2022 tarihinde sözleşmesi imzalandı.

* İlk etabı 31 milyon 300 bin TL’ye mâl olacak proje kapsamında Karaköy Mahallesi sınırlarında 3 sondaj kuyusu açılarak Yarımada’da yer alan Mesudiye, Sındı, Yaka, Cumalı ve Yazı Mahalleleri için günlük 4 bin 752 ton ek içme suyu sağlanacak.

* Projenin ilk etabında 75 metreküplük 1, 200 metreküplük 3, 1000 metreküplük de 1 olmak üzere 5 içme suyu deposu, 2 terfi merkezi ile 9 bin 700 metre terfi hattı ve 8 bin 800 metre isale hattı yapılacak. DHA