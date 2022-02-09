Kar yeniden etkisini arttırdı! Birçok ilde yollar kapandı

Konya Antalya karayolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 TIR'ın kontrolden çıkıp kayması sonucu ulaşıma kapandı. Öte yandan Aksaray-Konya ve Afyon-Konya yolunda da ulaşımın durduğu belirtildi.

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Seydişehir ilçesinde yoğun kar yağışı ve tipi ulaşımın akmasına neden oluyor.

Konya- Antalya karayolunun İnlice mevkisinde saat 16.40 sıralarında 1 TIR, kar yağışı ve tipi nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak yolu kapattı.

Bunun üzerine polis, yolun her iki yönünü de ulaşıma kapattı. TIR’ın, çekilmesinin ardından yolun ulaşıma açılacağı ve yine tipi nedeniyle hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi.

AKSARAY-KONYA YOLU DA KAPANDI

Aksaray’da sabah saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve buzlanma nedeniyle Aksaray- Konya kara yolu ulaşıma kapandı. Önlem alan polis, araçların geçişine izin vermedi. Ekipler, sürücüleri Sultanhanı ve Eskil ilçelerindeki tesislere yönlendirdi.

AFYONKARAHİSAR-KONYA YOLUNDA TRAFİK DURDU

Afyonkarahisar-Konya karayolunun yaklaşık 20 kilometresi yolda oluşan buzlanma ve kazalar nedeniyle trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı.

Karayolunun Çay ilçesine bağlı Pazarağaç kavşağı yakınlarında kayan 42 ABK 835 plakalı TIR önünde seyreden 50 AC 835 plakalı TIR’a arkadan çarptı, ona ise en arkadan gelen 34 BUT 076 plakalı otomobil çarptı.

Bu kazada ismi henüz öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından araçlar yolu kapatırken, bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada yaralananlar yol kapalı olduğu için 112 Acil servis ambulanslarının ters istikametten gelmeleri ile ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

KARAYOLUNDA UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

Polis ve jandarma ekipleri güvenlik gerekçesi ile otomobil ve ağır tonajlı araçların geçişlerine izin vermezken, karayolları ekipleri ise bölgede tuzlama çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saattir çift yönlü olarak ulaşıma kapalı olan yolda sadece polis, ambulans ve görevli araçlarının geçişlerine izin veriliyor.

Buzlanmadan dolayı yoldan çıkan bir başka otomobil ise yol kenarındaki refüje girerek durabildi. İçerisinde iki kişinin bulunduğu araçta ölen ya da yaralanan olmazken, sürücünün kazadan dolayı hayli korktuğu gözlendi.

Öte yandan, kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler bir an önce trafiğin açılmasını bekliyor.

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