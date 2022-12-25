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Konya’da feci kaza: 2 ölü

Konya'nın Doğanhisar ilçesinde, devrilen otomobilde bulunan 16 yaşındaki 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

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Konya’da feci kaza: 2 ölü

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen 41 RK 585 plakalı otomobil, Doğanhisar-Hüyük kara yolu Yenice Kavşağı’nda bariyerlere çarparak devrildi.

Kazada araçtaki Muhammet İpekten (16) ile Furkan Akyıl (16) olay yerinde hayatını kaybetti, Hasan Dönmez (16) ve Hasan Berke Kalkan (16) ise yaralandı.

DURUMLARI AĞIR

Yaralı Dönmez ile Kalkan, sağlık ekiplerince Doğanhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Buradaki ilk müdahale sonrası Konya’daki başka bir hastaneye sevk edilen yaralıların sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. (AA)

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