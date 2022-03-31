Maden ocağı için asırlık zeytinlerin sökülmesi köylüleri ayaklandırdı

Muğla'da kömür sağlamak amacıyla yaklaşık 700 dönüm ormanlık arazide ve köylülerin zeytinliklerinde ağaçların kökünden sökülmeye başlandığı haberini alan köylüler ve çevreciler bölgeye hareket etti çok sert tepki gösterdi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Milas ilçesinde Yeniköy ve Kemerköy santraline kömür sağlamak amacıyla yaklaşık 700 dönüm ormanlık ve köylülerin zeytin arazilerinde maden ocağı açmak için faaliyet göstermesini yaklaşık 330 gündür tuttukları çadır nöbeti ile engelleyen İkizköylüler ve çevreciler bugün sabah saatlerinde şirketin zeytinleri kökünden sökmeye başladığı haberini alan köylüler ve çevreciler bölgeye hareket etti çok sert tepki gösterdi.

ZEYTİNLERİMİZ TAŞITTIRMAYIZ, ADALET İSTİYORUZ

İkizköy Çevre Platformu Sözcüsü Nejla Işık “Alan 2017 yılında kamulaştırılmıştı, ama açtığımız davalar devam ediyor.

Zeytin tarlalarımızı ve ormanlarımızı korumak için açtığımız iptal davaları devam ederken bugün tarlalarımızdaki asırlık zeytinlerin köklendiğini taşınmaya çalışıldığını öğrendik, bunu 1 Mart’ta çıkan yeni yönetmeliğe göre yapıyorlar, oysaki buna hakları yok. Zeytinlerimizin sökümüne engel olmak için şu anda bölgeye gidiyoruz, zeytin için adalet istiyoruz, zeytinleri taşıdıktan sonra sıra bize mi gelecek madenler uğruna Muğla'da 5-6 köy boşaltıldı, aileler tarihleri, kültürleri doğaları yok edildi” diye konuştu.

SÖZLERİNİ TUTSUNLAR HERKESİ DESTEĞE BEKLİYORUZ

İkizköy Çevre Platformu kurucularından aktivist Deniz Gümüşel ise yaptığı çağrıda “Bu gün burada Milas, Muğla, bodrum, Belediye başkanlarını ve tüm partilerin milletvekilleri ile il ilçe temsilcilerini görmek istiyoruz. Bize sık sık destek olacaklarını söyleyip mikrofonlara konuşuyorlardı, bugün destek olma zeytinimizi koruma kurtarma günüdür, herkesi buraya çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

GERGİNLİK YÜKSELDİ: 25- 30 ZEYTİNİ SÖKMÜŞLER, JANDARMA SÖKÜMÜ DURDURDU

Köylüler ve çevreciler ile birlikte zeytin sökümlerinin yapıldığı yere giden köylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal, çevreciler ve şirket yöneticileri arasında gergin anlar yaşandı. Gerginliği jandarma sökümü durdurarak önleyebildi. Avukat İsmail Hakkı Atal SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada; “Bu sabah maden ocağı açacak olan şirketin zeytinleri taşımak için kamyonlar ve iş makinaları ile zeytin tarlalarına geldiğini haber alır almaz bölgeye geldik.

Geldiğimizde 25-30 zeytin ağacının söküldüğünü gördük ve hemen jandarmaya ihbarda bulunduk. Jandarma güçleri bölge geldi. Bu son çıkartılan YK Limak şirketine özel olarak yönetmeliğin uygulanabilir olmadığını söyledik. Çünkü kanuna aykırı bir yönetmelik uygulanamaz. Ve zeytinciliğin ıslahı ile ilgili kanunda madenciler zeytinlik alanların yanına 3 kilometreden fazlada yanaşamaz, dedik, Jandarma şirketin zeytinleri söküm işlemini geçici olarak durdurdu, bizde şimdi köylüler adına Milas Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu ve şirket ile ilgili şikayet dilekçemizi vereceğiz” ifadelerine yer verdi.

Bölgede köylüler, çevreciler ve jandarmanın gergin bekleyişi sürüyor.

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