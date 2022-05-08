Magandalar cadde ortasında tehlike saçtı
Ankara'nın Altındağ ilçesinde toplanan çok sayıda araç, cadde ortasında drift yaparak tehlike saçtı. Vatandaş kamerasına yansıyan görüntüler SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı'na ulaştırıldı.
Ankara’nın Altındağ ilçesi Çamlıtepe Caddesi’nde bugün sabat saatlerinde yaklaşık 15 araç toplandı. Trafik magandaları araçlarıyla drift yapıp caddeyi tehlikeye atarken, mahalle sakinleri durumdan rahatsız oldu. Olay yerine polis çağrıldığı ancak şüphelilerin caddeden uzaklaştığı öğrenildi.
SÖZCÜ Whatsapp Haber Hattı’na ulaştırılan görüntülerde birçok aracın drift yaptığı, bir araçta şoförün yanında oturan kişinin özçekim ile yaşananları kayıt altına aldığı görüldü.