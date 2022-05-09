Mahkeme kararına rağmen sahil talan ediliyor

Ordu'nun Altınordu ilçesinde AKP'li Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan deniz dolgusu ve kıyı düzenleme projesi için verilen ÇED gerekli değildir raporu, İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmişti. Ancak, sahilde hem belediye hem de özel sektör tarafından başlatılan inşaatların devam ettiği belirtildi. Ordu Çevre Derneği (ORÇEV), açılan 4 ayrı davayı kazanmalarına rağmen mahkeme kararlarına uyulmadığını açıkladı.

İsmail AKDUMAN

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Altınordu ilçesinde rıhtım ile Melet ırmağı arasında kalan sahilde AKP’li Büyükşehir Belediyesi deniz dolgusu ve kıyı düzenleme çalışması başlattı. Halkın ve çevrecilerin tepkisini çeken proje için eylemler yapıldı. Bir taraftan da yargı yoluna gidildi.

ORÇEV, Ordu İdare Mahkemesi’ne 4 ayrı dava açarak ÇED gerekli değildir raporunun iptalini talep etti. Mahkeme de, verilen ÇED raporunu 4 kez iptal ederek çalışmaların durdurulmasına karar verdi.

MAHKEME KARARLARINA RAĞMEN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

ORÇEV Başkanı Ertuğrul Gazi Gönül, mahkeme kararlarına rağmen belediyenin dolgu çalışması ile özel sektöre sahilde verilen alanda çalışmaların aralıksız devam ettiğini açıkladı. Gönül, mahkeme kararlarını şantiyelerin giriş kapılarına astıklarını belirterek,

“​Mahkeme kararına rağmen çalışmaları devam ettirdiler. Mahkeme kararını çalışma yapılan yerlere astık, basın açıklamasıyla mahkeme kararına uyulmasını istedik. Üç kez mahkeme kararına uyulmadığı için suç duyurusu yaptık.

Ancak çalışmalar durdurulmadı. Belediye Başkanı Hilmi Güler'in talebi üzerine daire amirlerinin de bulunduğu bir görüşme yaptık. Bize mahkeme kararlarına uyacaklarını söyledi ancak ne sözünde duruyorlar ne de mahkeme kararlarına uyuyorlar. Hukuksuzluk devam ediyor” dedi.

“AKP’LİLERE İHALE VERİLDİ”

Kentin merkezinde kumsalın bir bölümünün lokanta ve kafe yapılaması için verildiğini ileri süren Gönül, “​Civil Deresi'nin iki tarafına yasal olmayan mendirek yapıldı. Batı mendireğin kumsal bölümüne balıkçı lokantası – kafe yapılması için AKP yönetimdeki kişilere ihale edildi. Mahkeme kararına rağmen çalışma bitmek üzere.

Ayrıca kıyı kenar yasasına göre de aykırı bir çalışma. Kumsal betonlaştırıldı ve üzerine demir aksanlı yapılaşma gerçekleşiyor. Bu çalışma hem mahkeme kararına göre hem de kıyı kenar çizgisi yasasına göre yasal değildir” diye konuştu. Öte yandan sahile yapılan beton binalar vatandaşlarında tepkisini çekti.

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