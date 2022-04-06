Manavgat’ta su üstü spor parkur noktaları kiraya verilecek
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Manavgat ilçesi sınırları içerisinde yer alan her biri 6 m² yüzölçümlü toplam 258 m² yüzölçümlü 43 adet su üstü sporları parkur noktasını bir bütün halinde kiraya verecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; İhale, 26 Nisan 2022 Salı günü saat 14.00'te Antalya Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binasında yapılacak. İhalede 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi uyarınca Kapalı Teklif Usulü uygulanacak.
Artırıma esas tahmin edilen bedel (ilk yıl kira bedeli) 7 milyon 420 bin Türk Lirası artı KDV'dir.
DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ…