Abone Ol

Mansur Yavaş’tan Türkçülük Günü mesajı

Mansur Yavaş sosyal medya hesabından 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı yayınladı. Yavaş, "Hayatını istiklale ve hürriyete adamış atalarımızı büyük bir minnetle anıyorum" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 09:24 - 03 Mayıs 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Mansur Yavaş’tan Türkçülük Günü mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından Türkçülük Günü mesajı yayınladı.

Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tarih sayfalarında unutulmayacak izler bırakan, hayatını istiklale ve hürriyete adamış atalarımızı büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum. 

3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun”


Yavaş’ın paylaştığı mesajda kullanılan görsel üzerinde de şu cümle yer aldı:

“Altay Dağlarından Tuna Boylarına, Malazgirt Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na…
Türkü Yaşatan ve Yücelten Ulularımızın Ruhu Şad Olsun.” 

İhaleye katılacak müteahhit bulamıyoruz İlginizi Çekebilir İhaleye katılacak müteahhit bulamıyoruz Mansur Yavaş: Emanetin emin ellerde İlginizi Çekebilir Mansur Yavaş: Emanetin emin ellerde

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Ankara Atatürk Mansur Yavaş Mustafa Kemal Mustafa Kemal Atatürk sosyal medya Twitter