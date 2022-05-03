Mansur Yavaş’tan Türkçülük Günü mesajı
Mansur Yavaş sosyal medya hesabından 3 Mayıs Türkçülük Günü mesajı yayınladı. Yavaş, "Hayatını istiklale ve hürriyete adamış atalarımızı büyük bir minnetle anıyorum" dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından Türkçülük Günü mesajı yayınladı.
Yavaş mesajında şu ifadeleri kullandı:
“Tarih sayfalarında unutulmayacak izler bırakan, hayatını istiklale ve hürriyete adamış atalarımızı büyük bir minnet ve rahmetle anıyorum.
3 Mayıs Türkçülük Günü kutlu olsun”
Yavaş’ın paylaştığı mesajda kullanılan görsel üzerinde de şu cümle yer aldı:
“Altay Dağlarından Tuna Boylarına, Malazgirt Savaşı’ndan Kurtuluş Savaşı’na…
Türkü Yaşatan ve Yücelten Ulularımızın Ruhu Şad Olsun.”