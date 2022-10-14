Meclis’te ‘evdeki yabancı’ tepkisi

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, vatandaşların evlerinde kendileriyle yaşamayan kişilerin kayıtlı çıkmasına sert tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu’nda söz alan Dr. Şevkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sordu: “Evdeki yabancı kim?”

Mehmet SERBES

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Vatandaşların evlerinde kendileriyle yaşamayan kişilerin kayıtlı çıkmasına sert tepki gösteren CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, TBMM Genel Kurulu’nda söz alarak şunları söyledi:

“Milletimizin Meclisinin çatısı altında İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu’ya soruyorum; ‘Evdeki yabancı kim?’ Bu soruyla bir çok kez muhatap olan ancak sorulara gazetecilerin yüzünü okşayarak, “Canım benim” demekle yetinen Soylu, bilsin ki; bu olay bir milli güvenlik sorunudur. Vatandaşların evlerinde kendileriyle yaşamayan kişilerin kayıtları nasıl yapıldı? Kayıtları yapılan yabancılar kimler? Vatandaşların herhangi bir izni olmadan E-Devlet üzerinden adreslere nasıl yabancı kaydı yapılıyor?”

“BÜYÜK BİR TEHDİT”

Bu olayın büyük bir tehdit, büyük bir skandaldır. Hukuk dışı, kanuna aykırı bu işlemler kimin başının altından çıkıyor? Göç İdaresi ve Nüfus İşleri Genel Müdürlüğü'nün görevi nedir? Neden sessiz kalınıyor? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, neden sus-pus oluyor? Meclisimiz bu konuda bir inisiyatif almalıdır” diye konuştu.

CHP'li Dr. Şevkin, Türkiye'yi bu duruma düşürmeye kimsenin hakkı olmadığını, olamayacağını sözlerine ekledi.

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