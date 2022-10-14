“Medyayı susturacak yasayı tarih yazmadı”

35 yıl gazetecilik yapan Enis Berberoğlu, “Meslek hayatım boyunca 12 başbakan 6 cumhurbaşkanı gördüm, hepsi medyayla uğraştı, hiçbiri başarılı olamadı” dedi.

Veli TOPRAK

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gazeteci kökenli CHP Milletvekili Enis Berberoğlu, 35 yıllık mesleki birikiminin ışığında sansür yasasına ilişkin Meclis kürsüsünden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. “Medyayı susturacak, korkutacak bir yasayı tarih yazmadı, bundan sonra da yazmaz” diyen Enis Berberoğlu'nun açıklamaları şöyle:

SÖZCÜ'YE “FETÖ'CÜ” DEDİNİZ

■ Cumhuriyet'in yönetimini toptan içeri attınız. SÖZCÜ'ye “FETÖ'cü” dediniz, cezalar yağdırdınız, gazetenin sahibi yurt dışında yaşıyor, babasının cenazesine bile gelemedi. Meslek hayatım boyunca 22 hükümet, 12 başbakan, 6 cumhurbaşkanı gördüm, hepsi medyayla uğraştı, hiçbiri başarılı olamadı, siz de olamazsınız. Yasa değil, ne getirirseniz getirin, özgürlüğe inanmış medyayı susturacak, korkutacak bir yasayı tarih yazmadı, bundan sonra da yazmaz.

■ Teklifin görüşmelerinde bir hafta aşıldı, hükümeti destekleyen medya organlarının da endişe içinde olduğunu fark ediyorum. Muhtemelen bu yasa, gelecek sene olası bir iktidar değişikliğinde, yani bizim tarafımızdan nasıl kullanılır? Onun tereddüdü ve korkusu içindeler gördüğüm kadarıyla.

■ Eğer partimi ve genel başkanımızı tanıyorsam hiç boşuna korkmasınlar. Böyle baskılara biz başvurmayız. Bırakırız, onlar da istedikleri gibi yazsın çizsinler. Çünkü örtecek bir yolsuzluğumuz, bir adalet ayıbımız bugüne kadar olmadı, bundan sonra da olmayacak.

■ 35 seneye yakın gazetecilik yaptım, habercilik yaptım, televizyon kurdum, yönettim. Bir patrona, bir çıkar grubuna ya da bir ideolojiye teslim olmak zaten medyaya uygun değildir. Bu yasayla neyi murat ediyorsunuz bilmiyorum. Bunu samimiyetle söylüyorum.