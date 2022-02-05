Meral Akşener’den sert tepki: Yazıklar olsun

Öğretmen atamalarıyla ilgili iktidara tepki gösteren İYİ Parti lideri Akşener, "İktidarın 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok. Algı zirvede atama yerde... Yazıklar olsun!" ifadelerini kullandı.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, öğretmen atamalarıyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulundu.

“İNTİHAR EDEN ÖĞRETMENLERİMİZDEN HABERİNİZ VAR MI?”

İktidarın 74 bin öğretmen ataması yaptığını iddia ettiğini belirten Akşener, “Peki ya bu atamalardan; 90 üstü puan alıp mülakatta elenen, öğrencilerine kavuşamadığı için marketlerde çalışan, çaresizlikten intihar eden öğretmenlerimizin haberi var mı? Yok” ifadelerini kullandı.

“YAZIKLAR OLSUN!”

Paylaşımında “Algı Zirvede Atama Yerde” etiketi kullanan Akşener, “Yazıklar olsun” diye tepki gösterdi.

ERDOĞAN ATAMALAR KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPMIŞTI

31 Ocak tarihinde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle son olarak 15 bin öğretmenin ataması gerçekleştirilmişti.

Erdoğan törende yaptığı açıklamada, “Mevcut öğretmenlerin yüzde 73’ü bizim hükümetlerimiz döneminde atıldı. Sadece son iki yılda 77 bin 572 genç öğretmenimizi okullarıyla buluşturduk. Bu gün gerçekleştireceğimiz 15 bin öğretmen atamasıyla toplam 729 bin 487 öğretmenimizi atamış olacağız“ demişti.

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