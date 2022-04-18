Meteoroloji’nin uyardığı toz bulutu görüntülendi
Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nden toz taşınımı uyarısı yapıldı. İstanbul'u kaplayan çöl tuzu bulutu uçakta bir yolcu tarafından görüntülendi.
Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, “Halen ülkemizin batı ve iç kesimlerinde etkili olan Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımının bölgemizde bugün etkili olmaya başlayacağı tahmin edilmekte olup 20 Nisan 2022 tarihi sabah saatlerinden itibaren etkisini yitirmesi beklenmektedir.
Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamlar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” denildi.
TOZ BULUTU GÖRÜNTÜLENDİ
İstanbul semalarını kaplayan çöl tozu İstanbul Havalimanı’na iniş yapan yolcu uçağından görüntülendi. Uçaktaki bir yolcu telefonunla gökyüzünü kaplayan toz bulutunu kaydetti. O anlar sosyal medyada paylaşıldı. (İHA)