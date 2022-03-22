MHP’li belediye meclis üyeleri istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı

Niğde’de yönetimi AKP’de olan Orhanlı Belde Belediyesi’nde MHP’li 2 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ederek İYİ Parti’ye katıldı.

Müslüm EVCİ

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Niğde'de yönetimi AKP'de olan Orhanlı Belde Belediyesi'nin MHP'li Belediye Meclis Üyeleri Suat Yılmaz ve Ekrem Gülme partilerinden istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. Niğde İl Başkanlık Binasında partiye katılan meclis üyelerine rozetlerini İYİ Parti Niğde İl Başkanı İbrahim Uzun taktı.

“DÜZENİ YENİDEN İNŞA ETMEK İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ”

Partiye katılan isimlerin üyelik işlemlerinin ardından açıklama yapan Başkan Uzun, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz aylarda Orhanlı Belediyesi MHP Meclis üyesi Cavit Uçar partisinden ayrılarak aramıza katılmıştı. Önceki gün ise yine Orhanlı Belediyesi MHP Meclis Üyeleri Suat Yılmaz ve Ekrem Gülme üyesi oldukları MHP'den istifa ederek aramıza katıldılar. Değerli meclis üyelerimizin rozetlerini taktık, patimize üyeliklerini kaydettik.

* Niğde'de farklı belde ve ilçelerde bu süreçte meclis üyesi anlamında ciddi katılım sağlayan partimizin bu denli umut vadeden bir profili ülkemize kazandırmaya, gücüne güç katmaya devam edecek.

* Oldukça sıcak ve samimi bir çizgi ile vatandaşlarımızın, sömürülen duygularını, kaybettiği umutlarını, gelecek ümitlerini yeniden yeşerten İYİ Parti teşkilatları olarak ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendi önderliğinde alt üst edilen düzeni yeniden inşa etmek üzere var gücümüzle çalışıyoruz.

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