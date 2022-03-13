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Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u Yunanistan Başkonsolosluğu'nda kabul etti. Miçotakis, ardından İstanbul'dan ayrılmak üzere havalimanına geçti.

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Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos’la görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, resmi temaslarda bulunmak için bugün öğle saatlerinde İstanbul’a geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleşen görüşmenin ardından Başbakan Miçotakis, Yunanistan Başkonsolosluğu’na geçti.

Burada yaklaşık 1.5 saat kalan Miçotakis, Fener Rum Patriği Bartholomeos’u kabul etti. Kabulün ardından Miçotakis, İstanbul’dan ayrılmak üzere havalimanına doğru yola çıktı. DHA

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