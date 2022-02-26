Abone Ol

Moldova’dan tahliye edilen Türkler, Edirne’ye ulaştı

Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın ardından Moldova'daki Türk yatırımcının fabrikasında çalışanlar, Dışişleri Bakanlığı'nca Türkiye'ye getirildi.

Yayınlanma: 14:19 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Rusya’nın askeri harekat düzenlediği Ukrayna’dan komşu ülkelere göç yaşanırken, Moldova’da yaşayan bir grup Türk de Dışişleri Bakanlığı’na başvurarak, ülkelerine dönmek istedi.

Dışişleri Bakanlığı’nın organizasyonuyla geçen hafta Moldova’ya gidenler ile Türk yatırımcının fabrikasında çalışanların bulunduğu 31 kişilik grup, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geldi.

Moldova’dan tahliye edilenler, Edirne’den Bulgaristan’a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı’ndan Türkiye’ye giriş yaptı.

Gruptaki Pınar Apak Kalkan, 1 hafta önce grup olarak Moldova’ya gittiklerini söyledi. Sınır kapısında pasaport işlemleri yapılan grup, İstanbul’a hareket etti. (DHA)

Moldova: Ukrayna vatandaşlarına kapılarımız açık İlginizi Çekebilir Moldova: Ukrayna vatandaşlarına kapılarımız açık

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Edirne istanbul kalkan Moldova Romanya Rusya Türkiye Ukrayna