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MSB görüntüleri paylaştı: Yunanistan göçmenleri böyle itti

Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botu, göçmenlerin bulunduğu botun Yunanistan’a doğru ilerlemesini engelleyerek, Türk karasularına itti. O anları Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

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Ege Denizi’nde Yunanistan’a ait sahil güvenlik botlarının düzensiz göçmenleri Türk kara sularına ittiği İHA ile tespit edildi.

O anların görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadeleri kullandı:

“Ege Denizi Karaburun batısında, 7 Ağustos 2022 tarihinde Yunanistan'a ait sahil güvenlik botu tarafından, düzensiz göçmenlerin bulunduğu bota önleme yapılarak kara sularımıza itildiği Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Düzensiz göçmen botuna ilişkin bilgiler, Sahil Güvenlik Komutanlığına bildirildi.”

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