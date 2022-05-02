Mücella Yapıcı’dan doğum günü mesajı: 70 yaşını bitirebilmiş olmanın garip ve buruk hüznünü yaşıyorum

Gezi davası tutuklusu Mücella Yapıcı, doğum gününde, "Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin; şiddet, yoksulluk ve umutsuzluk nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri bu ülkede 70 yaşını bitirebilmiş olmanın garip ve buruk hüznünü yaşıyorum. Yaşlanmaktan korkmayın ve utanmayın" mesajını paylaştı.

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Gezi davasında, hakkında 18 yıl hapis cezası verilen Mücella Yapıcı’nın sosyal medya hesabından yeni yaş paylaşımı yapıldı.

“GÖNÜL HEP AYNI GÖNÜL”

Paylaşımda, “Çocuklarımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin; şiddet, yoksulluk ve umutsuzluk nedeniyle yaşamlarını yitirdikleri bu ülkede 70 yaşını bitirebilmiş olmanın garip ve buruk hüznünü yaşıyorum. Ben de mesajlarınıza ithafen sağlık, barış, umut, sevgi dolu nice özgür yıllar diliyorum. Not: Yaşlanmaktan korkmayın ve utanmayın. Yaşlılık hastalık değildir. Bilin ki gönül hep aynı gönül!” ifadeleri yer aldı.

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