Muhalefet partilerinin il başkanları bir araya geldi

Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi İstanbul il başkanları bugün kahvaltıda buluştu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi İstanbul İl Başkanı Dr. Erhan Erol, Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı Eray Arda, Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ve Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Ömer Faruk Yazıcı kahvaltıda bir araya geldi.

Yapılan açıklamada, il başkanlarının genel siyasi değerlendirme ve İstanbul'la ilgili konularda fikir alışverişinde bulundukları bildirildi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun ise son dakika gelişen ani bir programı nedeniyle buluşmaya katılamadığı açıklandı.

İlginizi Çekebilir Cumhur İttifakı'na seçmeninden kötü haber