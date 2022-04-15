‘Muhalif belediyelere çökme operasyonu’

TBMM'de sert tartısmalar yaşandı. CHP Milletvekili Emecan, belediyelerden metro borcu için para toplamayı belediyelerin gelirlerine 'çökme' olarak nitelerken CHP’li Girgin, birçok belediyenin icraya verilebileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan SÜZER

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AKP'li milletvekillerinin hazırladığı bankalarla ilgili yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe görüşmeleri, AKP'den muhalefete geçen başta İstanbul ve Ankara olmak üzere belediyelerin metro borçları konusunda sert eleştirilere sahne oldu.

AKP döneminden kalan borçlar da dahil olmak üzere Ulaştırma Bakanlığı’ndan belediyelere devredilen metrolarla ilgili borç ödemeleri yüzünden belediyelerin halka hizmet götürmekte zorlanacağı ifade edildi.

CHP Milletvekili Emine Gülizar Emecan, düzenlemeyi, ‘belediyelere çökme' olarak nitelerken, borçlar yüzünden belediyelere 25 gün içerisinde haciz gelebileceği uyarıları yapıldı.

Komisyonda konuşan CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, teklifle 2019 yerel seçimleri öncesinde AKP'li İstanbul ve Ankara Belediyelerinden kalan metro borçlarının 25 gün içinde ödenmemesi hâlinde CHP'li belediyelerin icraya verilebileceğini söyledi.

İktidarı, hınç siyasetinden uzak olmaya davet eden Girgin, “Büyük Meclis, yerel yönetimlerin elini zorlaştıracak kararlara imza atmamalıdır. Belediyelerimizi gelirsiz ve etkisiz hâle getirip 31 Mart'ın rövanşını alma hevesinden vazgeçin, böyle hesaplarla ülke yönetilmez” dedi.

“HALKIN GÜNDEMİYLE İLGİLENİN”

Girgin, halkın gündeminin denetimsizliği artırmak, yandaşlara sermaye transferi yapmak, belediyelerin elini kolunu bağlamak değil, demokrasi, hukuk ve geçim derdi olduğunu söyledi. Marketlerde fiyatların saat bazında arttığını, etiketlerin günde 2-3 kere değiştiğini belirten Girgin, hükümeti halkın gündeminden uzaklaşıp muhalif belediyelerle uğraşmakla suçladı.

“ÇÖKME OPERASYONU”

CHP İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan da belediyelere metro borçları üzerinden yapılmak istenen düzenlemeleri ‘gelirlere çökme operasyonu' olarak nitelendirdi.

İstanbul'un CHP'ye geçmesinden sonra belediyenin metro için ödediği tutarların katbekat arttığını anlatan Emecan, sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesinin metrolar için 11.3 milyar lira ödeme yapması gerektiğini, bu ödemeler için AKP döneminde 38 yıllık ödeme planı çıkarılırken belediyeler CHP'ye geçince ödeme süresinin 8 yıla çekildiğini söyledi.

Emecan, “Yani normalde, daha önceki karara göre yıllık 297 milyon gibi bir bedel belediyeden çıkacakken şimdi bu 1 milyar 412 milyon TL'ye çıkıyor. Bu ne demek: Aslında belediyelerin vatandaşlara verecek oldukları hizmetlerin gelirlerinin Ulaştırma Bakanlığı tarafından bir kanuni düzenlemeyle toplu bir şekilde geri alınması demektir” dedi.

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