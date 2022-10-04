Muhammet’in katili, eşinin yasak aşkı çıktı
Amasya'da geçen yıl başından vurularak öldürülen Muhammet Burhan (27) cinayeti çözüldü. Katil, Muhammet'in eşi Fatma'yla yasak aşk yaşayan Selami Şen çıktı.
Olay, 16 Ağustos 2021 günü Amasya’nın Aksalur köyünde meydana geldi. Evli 2 çocuk babası Muhammet Burhan., Yeşilırmak Nehri kıyısında başından vurulmuş halde bulundu.
Cinayetin aydınlatılması için sürdürülen soruşturmada yapılan teknik ve fiziki takibin ardından maktulün eşi Fatma Burhan’ın seralarında çalışan işçi Selami Şen ile ilişkisi olduğu ortaya çıktı.
25 yaşındaki kadının, 33 yaşındaki Selami Şen’le ile görüşüp, yazıştığı belirlendi. İki şüpheli dün gözaltına alındı. Selami Şen, kasten öldürme suçundan tutuklanırken; Fatma Burhan adli kontrolle serbest bırakıldı. (DHA)