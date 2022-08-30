Muharrem İnce şehitliği ziyaret etti, saygı yürüyüşüne katıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Kütahya'nın Dumlupınar ilçesine gelerek şehitliği ziyaret etti, partili gençlerle birlikte şehitlere saygı yürüyüşü gerçekleştirdi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geldiği Dumlupınar'da ilk olarak şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktı, Fatiha okudu, partili gençlerle Çalköy ilçesine ‘şehitlere saygı yürüyüşü' gerçekleştirdi.

“HAİNLERE İNAT, COŞKUYLA KUTLAMALIYIZ”

İnce, burada yaptığı konuşmada şu ifadeleri kullandı:

* Yunan işbirlikçilerinin, İngiliz işbirlikçilerinin, hainlerin ve asker kaçaklarının torunları görevini yapmaya devam ediyor. Onlar görevini yapmaya devam ediyorsa, önemli günlerimizi Çanakkale zaferimizi, 30 Ağustos'umuzu küçümsemek istiyorlarsa, onları kutlamak istemiyorlarsa bu hainlere inat, biz de coşkuyla kutlamalıyız.

* 1638 Viyana bozgunundan 30 Ağustos 1922'ye kadar 284 yıl hep kaybettik. 284 yıl sonra Gazi Mustafa Kemal Paşa, bu kaybedişe bir ‘dur' dedi. Düşmanı geri püskürttü, işgalden kurtardı bizi.

* Bugün bayrağımız gönderde dalgalanıyorsa, ezanlarımız 5 vakit özgürce okunuyorsa bunu Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya, Fevzi Çakmak'a, İsmet İnönü'ye, Yakup Şevki Subaşı'na, Kazım Karabekir'e pek çok isimsiz kahramanımıza, bebeğini kundakta bırakıp mermi taşıyan analarımıza, evladına kına yakıp, askere gönderen babalarımıza, şehitlerimize gazilerimize borçluyuz. Allah onlardan bin kere razı olsun. Onların sayesinde özgür bir şekilde yaşıyoruz.

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