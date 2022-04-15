‘Nisa Mihriban’ı terk eden annenin ifadesinde ‘mermi’ detayı

İstanbul'da üç aylık bebeğini terk ettiği iddiasıyla tutuklanan 21 yaşındaki E.S.'nin ifadesindeki ayrıntılar dikkati çekti. E.S., kendisini hamile bırakan M.Ç.'nin bebeği aldırmak için baskı yaptığını, eline bir tane mermi sıkıştırdığını ve "Buna bakıp beni hatırlarsın" dediğini öne sürdü.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Pendik'te arazide bulunan ve Nisa Mihriban adı verilen 3 aylık bebeği terk ettiği gerekçesiyle tutuklanan 21 yaşındaki E.S. hakkında 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

E.S. savcılıktaki ifadesinde, imam nikahlı birlikteliğinden şiddet gördüğü için ayrıldığını, ailesinin baskılarına maruz kaldığını ve sosyal medyada tanıştığı M.Ç. ile ilişkiye girdikten sonra hamile kaldığını anlatmıştı. E.S.'nin savcılıktaki ifadesinin detayları dikkat çekti.

“BUNA BAKIP BENİ HATIRLARSIN”

E.S. ifadesinde, 2019 yılında ailesinin rızasında imam nikahı kıydıklarını ve bu birliktelikten 1.5 yaşında bir kızı olduğunu belirterek, şiddet gördüğü için ailesinin yanına döndüğünü anlattı. Ailesinden baskı gördüğünü ve kendisini tekrar evlendirmek istediklerini söyleyen E.S., şunları söyledi:

– Instagram üzerinden tanıştığım M.Ç. ile görüşüyordum. Arayış içerisinde birkaç kez kendisi ile ilişkiye girdim. Yaklaşık bir ay sonra iki haftalık hamile olduğumu öğrendim. M.Ç.’ye durumu söylediğimde “Git çocuğu aldır” dedi. Elime de bir tane kurşun sıkıştırdı. Bana “Buna bakıp beni hatırlarsın” dedi. Sonrasında numarasını değiştirdi. Kendisine ulaşamadım.

KORKTUĞUM İÇİN AİLEME HABER VEREMEDİM

– Karnım büyümeye başlayınca evden kaçıp İstanbul'a gittim. Bir süre sokaklarda gezinip Taksim’de bulunan karakoldan yardım istedim. Beni bir kadın sığınma evine yerleştirdiler. İki ay burada kaldım. Sonra beni başka kadın sığınma evine naklettiler. Çocuğumu 5 Ocak 2022 günü doğurdum. Bu doğumdan kimsenin haberi yoktu. Korktuğum için aileme haber veremedim.

Kadın sığınma evinde 6 aylık süresi dolunca yönetimin ayrılmasını istediğini ifade eden E.S., bebeğine bakacak durumu olmadığı için bebeğini bıraktığını söyledi.

ANNE CEZAEVİNDE, BABA HAKKINDA HENÜZ İŞLEM YOK

Öte yandan E.S.'nin, hamile kaldığını öğrendikten sonra bebeği aldırması için baskı yapan, eline kurşun sıkıştıran M.Ç. hakkında şu ana kadar bir işlem yapılmadığı, E.S.’nin de ifadesinde bahsettiği kişiden resmi olarak şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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