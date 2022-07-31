Nişantaşı Üniversitesi araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alıyor
Nişantaşı Üniversitesi'nin boş bulunan kadrolarına araştırma görevlisi, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi alımı gerçekleştirilecek.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Nişantaşı Üniversitesi aşağıda belirtilen Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu bölüm ve programlarına 2547 Sayılı Kanun’un ilgili maddeleri hükümlerince öğretim elemanları alınacaktır.
Son başvuru tarihi ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür. Müracaatlar elden veya posta yoluyla, yukarıda belirtilen ilgili adrese yapılacaktır.
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