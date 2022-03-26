Nükleer santral açılmadan bir radyasyon kazası daha!

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yeni yapılan doğalgaz istasyonundaki kaynakların röntgenini çekmek için görevlendirilen NDT operatörü Burak B., cihaz içinde bulunan radyoaktif iridyum kaynağına temas etti. Burak B., çalıştığı şirketin yaşanan radyasyon kazasını Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)'ye bildirmediğini ve zorla istifa ettirdiğini iddia etti. Radyasyondan Korunma Derneği Başkanı Ergün Togay, 6 yılda 3 radyasyon kazası yaşanmasının benzer kazalara göre kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunu söyledi.

Ümit TÜRK

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Bir NDT firmasında operatör olarak çalışan Burak B., işe yeni başlayan F.K. ile 22 Aralık 2021’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yeni yapılan doğalgaz istasyonundaki kaynakların röntgenini çekmek için görevlendirildi. Gamagrafi cihazı ile 5 kez film çekti. İş bitiminde cihaz ve diğer ekipmanı topladığı sırada radyoaktif kaynağın güvenli konumda olmadığını fark etti.

CİHAZ YANLIŞ ÇALIŞTIRILDI RADYASYONA MARUZ KALDI

Bu nedenle yardımcısına verdiği komutların tam tersinin yapıldığından şüphelenen Burak B., filmleri banyo ettiğinde çıkan görüntülerden radyasyona maruz kaldığını anladı. Dozimetresi olmadığı için ne kadar radyasyona maruz kaldığını bilemeyen Burak B., durumu şirket yetkililerine aktardı, ancak şirket yetkililerin durumu Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)’ye bildirmediğini iddia etti.

İKİ HAFTA SONRA ELİ BU HALE GELDİ

Bu şekilde çalışamaya devam eden Burak B., 4 Ocak 2022 tarihinde sağ elinde hafif ağrılarla uyandı. Bu ağrılar zamanla artmaya başladı. 3 gün sonra elinde kızarıklıklar oluşan Burak B., yüksek dozda radyasyona maruz kalmış olabileceği düşüncesiyle hastaneye gitti. Radyasyonla çalıştığını ve NDT operatörü olduğunu söylemesine rağmen, yapılan muayenede ‘kaynak çapağı batması sonucu deri altı iltihabı oluştuğu’ teşhisi konuldu. Birtakım ilaçlar ve kremler verilerek evine gönderildi.

ŞİRKET NDK’YE BİLDİRMEDİ… İSTİFA ETTİRİLDİ

Elinin ağrısıyla işlerini yapamaz hale gelen Burak B., çalıştığı firmanın zorlamasıyla istifa ettiğini söyledi. Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK)’ye dilekçe yazarak olanları anlatıp şikayetçi olan Burak B., Radyasyondan Korunma Derneği’ne ulaşarak tedavi konusunda kendisine yardımcı olunmasını istedi.

NÜKLEER SANTRAL AÇILMADAN YAŞANAN RADYASYON KAZALARI ENDİŞE VERİCİ

Olayı inceleyen Radyasyondan Korunma Derneği Başkanı Ergün Togay, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, genç işçinin 25 Grey(Gy)'in üzerinde bir iyonlaştırıcı radyasyon dozuna maruz kalmış olabileceğini belirtti. Bu tür radyasyon kazalarının son zamanlarda Türkiye’de sıklıkla meydana geldiğine dikkat çeken Togay, 2016 ile 2021 yılları arasında bu tip 3 radyasyon kazasının yaşandığını, bu sıklığın dünyanın diğer ülkelerinde meydana gelen benzer kazalara göre kıyaslanamayacak kadar fazla olduğunu belirtti.

Yaşanan bu kazaların oluşmasında Nükleer Düzenleme Kurumunun, kuruluşu aşamasında yapılan hatalı kararların, bilinçsiz uygulamaların ve liyakat aranmadan işe alınan personelin etkisinin olduğunu ifade eden Togay, bizzat Kurum başkanına mesaj göndererek durumdan haberdar ettiğini, ancak kendisine herhangi bir dönüş yapılmadığını söyledi. Derneğin kendi imkanlarını kullanarak, genç işçinin tedavisi için girişimlerde bulunduğunu belirten Togay, iletişime geçtikleri hastanelerin tedaviye başlamaları için NDK'dan sevk kağıdı alınması gerektiğini belirtti.

NDK'nın asli işi olan ‘Denetim’ görevini, hiç bir kıstas koymadan ve liyakat aramadan işe aldığı deneyimsiz personelle yürüten özel bir şirkete devretmesinin endişe yarattığını belirten Togay, yakın gelecekte Akkuyu Nükleer Güç Santralinin hizmete alınması durumunda bu endişelerin daha da artacağını söyledi.

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