O şirket, Tortum Şelalesi’nin suyunu yine kesti

SÖZCÜ’nün gündeme getirmesi sonrası dünya harikası Erzurum Tortum Şelalesi’ne yeniden su verilmeye başlanmıştı. CHP’li vekil Mahmut Tanal, HES’i işleten özel şirketin, Tortum Şelalesi’ne giden suyu yeniden azalttığını duyurdu. Tanal, konuya ilişkin video ve fotoğraf paylaştı.

Orhan BOZKURT

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Türkiye’nin ilk hidroelektrik santrallerinden olan Tortum Hidro Elektrik Santrali’nin özelleştirmesi sonrası ihaleyi alan özel şirketin ‘UNESCO Dünya Mirası listesi’nde yer alan şelaleyi SÖZCÜ’nün gündeme getirmesi ve kamuoyu baskısı sonrası yeniden su bırakılmaya başlanmıştı. Daha önceki kesinti sürecinde konuyu TBMM gündemine taşıyan CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal, hidroelektrik santralini işleten özel şirketin, 27 Şubat'tan itibaren tekrar Tortum Şelalesi'ne verilmesi gereken suyu azalttığını açıkladı.

Bölge halkının tepkisini içeren video ve fotoğrafları sosyalmedya hesaplarından paylaşan Tanal, “Tortum Şelalesi'ne yönelik ihaneti unutma ey Erzurum halkı!” diye tepkisini göstererek Erzurum Valisi Okay Memiş’i verdiği sözü tutmaya çağırdı.

“SUYU 3 GÜN GÖSTERMELİK BIRAKTILAR!”

CHP'li vekil Mahmut Tanal'ın söz konusu paylaşımları aynen şöyle:

* Erzurum'da hidroelektrik santralini işleten özel şirket, tepkimiz, Vali Memiş'in açıklaması sonrası Tortum Şelalesi'ne suyun akmasına izin vermişti. 24, 25 ve 26 Şubat'ta şelale suyunun seviyesinde bir anormallik yoktu. Fakat 27 Şubat'tan sonra şelalenin suyu yeniden kısıldı.

* Normalde Tortum Şelalesi'nden bırakılması gereken can suyu bu şekilde, bu seviyede olmalı. Lakin özelleştirmeyle HES işleten özel şirket, keyfi şekilde suyu kısıyor, azaltıyor ya da tamamen kesiyor.

* Tortum Şelalesi, yaklaşık 20 gün bu haldeydi. Su tamamen kesilmişti. Şelale yapısında telafisi imkansız zararlara yol açıldı. Sesimizi yükseltmeseydik aynı şekilde devam edilecekti. Suyu ‘göstermelik' 3 gün (24,25,26 Şubat) tam bıraktılar, sonrasında yine azaltmaya başladılar.

“SAYIN VALİ SÖZÜNÜ TUT”

* Sn. Erzurum Valisi Okay Memiş, sözünüzü tutmanızı bekliyoruz. Bakın Tortum Şelalesi'ne yine az su verilmeye başlandı. Dünya Mirası Listesi'ndeki Tortum Şelalesi, özel firmanın insafına terk edilemez.

* Suni kanal suyuyla bu iş yürümez. Doğal Tortum Gölü'nün göl yatağından, hangi seviyede olursa olsun, Tortum Şelalesi'ne su akmasını istiyoruz.

* Erzurum da Şanlıurfa gibi sahipsiz bir memlekettir. Çünkü Erzurum'da da Ak Parti, halkın oylarını “çantada keklik” olarak gördüğü için keyfi hareket ediyor. Erzurum halkını değil, para babalarını düşünüyor. Tortum Şelalesi'ne yönelik ihaneti unutma ey Erzurum halkı!

* Tortum Şelalesi yok edilirken, bakanlar, bölge vekilleri, bürokratlar ise sadece seyirci konumundadır.

* Tortum Şelalesi'nin suyunu azaltan, hatta şelaleden yaklaşık 20 gün boyunca tek damla su akmamasına sebep olan özel firmanın HES kanalındaki su ise dopdolu!

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