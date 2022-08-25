Öğretmenler için kariyer sınavı yapan MEB’in zirvesinde eğitimci yok!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, elektronik mühendisi. 4 yardımcısı var. Sadece biri öğretmen kökenli. Diğerleri hafız, ilahiyatçı-programcı ve makine mühendisi...

Deniz AYHAN

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Milli Eğitim'de birbiri ardına skandallar patlıyor. KPSS sınav sorularının çalınmasının ardından, uzman ve baş öğretmen kariyer sınavı da tartışmaya yol açtı. CHP ve İYİ Parti liderleri Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener, sınavı eleştirdi. Eğitim Danışmanı Ali Taştan da, “Atanan öğretmen yeniden sınava alınıyor. Bakan yardımcıları böyle bir sınava girdiler mi?” diye sordu.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndaki yöneticilerin eğitimci olmaması dikkat çekiyor. Bakan Mahmut Özer İTÜ'de elektronik haberleşme mühendisliği eğitimi aldı. Dalaman Havalimanında Elektronik Mühendisi olarak çalıştı.

Bakan Yardımcılarından Nazif Yılmaz, Kayseri Develi İmam Hatip Lisesi ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden mezun oldu. Lisans eğitimi sırasında hafızlık yaptı. Diğer Bakan yardımcısı İlahiyat mezunu Osman Sezgin ise TRT'de ‘'Kutlu Yuva-Mutlu İnsan'' adlı programlar yapıyordu. Bakan yardımcısı Sadri Şensoy da makine mühendisliği eğitimi aldı ve diferansiyel denklemler konusunda uzmanlaştı.

MÜDÜRLERDE DURUM AYNI

MEB'de Ölçme Değerlendirme Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Murat İlikhan tıp doktoru, Strateji Geliştirme Başkanı Fatih Leblebici makine mühendisi. Dış İlişkiler Genel Müdürü Hasan Ünsal kamu yönetimi mezunu.

Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Ertuğrul Karalar, iktisat fakültesi mezunu. Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ilahiyat fakültesi mezunu ve Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül'ün kardeşi.

Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu tıp doktoru. İç Denetim Birim Başkanı Sibel Şatana ise şehir plancısı. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Uğur Tecir ise daha önce AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz'ın koruma müdürüydü.