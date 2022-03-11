Otobüs seferleri iptal mi oldu? İstanbul’da otobüsler çalışıyor mu?

Kar yağışı otobüs seferinin aksamasına neden oldu. İstanbul Valiliği Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki otobüs seferleri için açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre bir sonraki duyuruya kadar şehirlerarası otobüslerin çıkışı durduruldu.

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Şehirlerarası yolculuğa otobüsle çıkacak olanları ilgilendiren açıklama İstanbul Valiliği tarafından geldi. Kar yağışı nedeniyle İstanbul’da otobüs seferlerinin durdurulduğu bilgisi paylaşıldı.

OTOBÜS SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Bir sonraki duyuruya kadar; Esenler, Harem ve tüm cep otogarlardaki otobüslerin çıkışları durdurulmuştur” uyarısında bulundu.

TIR VE KAMYONLARA DA YASAK GELDİ

İstanbul'da dün sabah saatlerinde başlayan kar etkisini sürdürüyor. Vali Ali Yerlikaya, kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya'dan İstanbul'a giden TIR ve kamyonların kente girişi durdurulduğunu açıkladı.

Vali Yerlikaya, ikinci bir duyuruya kadar İstanbul içinde bulunan TIR ve kamyonların da trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini de söyledi. “Hareket halindeki bu araçların en yakın park alanları ve otoyol hizmet tesislerinde (OHT) beklemeleri gerekmektedir” dedi.